В Уфе прошла необычная экскурсия

Рассказы о патриотизме и жизни военных. Необычную экскурсию провели для школьников Уфы в преддверии Дня вывода войск из Афганистана. Учащиеся посетили своих сверстников в Уфимском кадетском корпусе, а также встретились с ветеранами войны.

Солдатская выправка и дисциплина — важные критерии в жизни курсантов Уфимского кадетского корпуса им. Мусы Гареева. Так и 15-летнего Илфата Шайхлисламова от сверстников из обычных школ отличает стать и выносливость. Он учится в этом заведении второй год и нисколько не жалеет, что связал свою жизнь с военной сферой. За год с лишним кадет успел даже совершить прыжок с парашютом.

«В 7 часов подъем. Потом заправляем кровать, протираем пыль», — рассказывает курсант Уфимского кадетского корпуса им. Мусы Гареева Илфат Шайхлисламов.

Как живут ребята в военном корпусе, увидели ученики из трех школ микрорайона Затон. Директор кадетского корпуса Салават Якупов лично провел экскурсию по кубрикам и классам своих подопечных, а также продемонстрировал несколько упражнений с автоматом.

Ребята с интересом слушают патриотические рассказы и с любопытством разглядывают предметы военного обихода в Республиканском музее боевой славы. Некоторые из подростков изъявили желание стать военными: многих удивила, прежде всего, дисциплина и выдержка сверстников из корпуса.

Сотрудники Центра общественной безопасности говорят, что такие встречи положительно влияют на ребят.

«Мы надеемся, что после таких мероприятий у мальчишек все-таки появится желание быть настоящими мужчинами, которые будут совершать настоящие поступки», — выразила надежду инспектор Центра общественной безопасности Ленинского района столицы Надежда Гурова.

Эта встреча кадетов, ветеранов и школьников состоялась в преддверии Дня вывода войск из Афганистана. Подобные беседы будут проводиться постоянно. Ведь их влияние на подрастающее поколение трудно переоценить.

13 февраля