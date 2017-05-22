В Уфе прошла профилактическая акция

В «маршрутке» - с кардиологом. Сегодня Республиканская автобусная компания совместно с министерством здравоохранения республики провели профилактическую акцию. На дороги Уфы вывели так называемые «Кардиомаршруты».

На дорогах Уфы появился необычный кардиоавтобус — помимо привычных водителя и кондуктора в экипаж включен врач. Он рассказывает пассажирам о том, как важно вести здоровый образ жизни, как обезопасить себя от сердечных болезней. К примеру, по маршруту №31 проехала главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения республики.

«Сохранить здоровья значительно просто, чем потом высокозатратно лечить этих пациентов: оперировать. Они становятся потом инвалидами, тяжелыми пациентами с хронической сердечной недостаточностью. Это гораздо сложнее, чем выявлять заболевание на ранних стадиях - пациентов не плодить, не увеличивать, а сохранять им здоровье. Это гораздо важнее», - говорит главный внештатный кардиолог Минздрава РБ Ирина Николаева.

Акция под названием «Кардиомаршрут» — маршрут жизни» проводится Кардиоцентром Башкортостана и республиканской автобусной компанией. Стать участником поездки может любой желающий. Достаточно просто сесть в брендированный автобус, который очень легко распознать по яркой окраске. К слову, данный проект действует с 2015 года и уже успел зарекомендовать себя.

«Люди могут заинтересоваться. Особенно возрастные категории. Я думаю, многим интересно будет. Кто-то о своих проблемах услышит»,- сказала Татьяна Геннадьева.

Эта поездка проходит в рамках «Дней народного здоровья». По словам организаторов, есть надежда, что благодаря такому «Кардиомаршруту» пассажиры станут внимательнее относиться к своему здоровью и вести здоровый образ жизни.

Рафаэль Хакимов

22 мая