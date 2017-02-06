В Уфе прошла Всероссийская донорская суббота

Несмотря на выходной день, станцию переливания крови посетили 210 человек. Среди них и почетные доноры и те, кто впервые решил поучаствовать в этой социальной акции.



В республиканской станции переливания крови день донора - каждый день. Десятки людей приходят сюда, чтобы сдать кровь. Таким образом они дарят жизнь порой совершенно незнакомому человеку, ведь донор от слова «дарить».



Марат Арсланов в этот день пришёл на станцию переливания по зову крови. К слову, нынешний визит стал восьмым по счёту. Донором решил стать по примеру родителей. На этот раз своим здоровьем он поделится с тяжелобольными малышами.



Таких, как Марат, здесь называют кадровые доноры. Это особые люди, которые следят за своим здоровьем, чтобы их кровь отвечала всем требованиям. Таким образом, они готовы прийти на помощь в любую минуту. Кровь может потребоваться тем, кто попал в ДТП или тяжело болен. Как, например, в случае у Игоря Куклина.



32,5 тонны крови в год - это государственный план. Один донор может сдать за раз всего 450 граммов. Тем не менее, на республиканской станции переливании крови с поставленной задачей справляются. С начала года уже собрали 3 с половиной тонны биоматериала. По словам специалистов, этого количества достаточно, чтобы обеспечить потребности пациентов.



По удельному числу доноров Россия пока уступает США и Евросоюзу. На Западе на 1000 человек их примерно 40. В нашей стране - десять. Но с каждым годом доноров становится все больше.



Всем, кто готов поделиться своей кровью, обычно выплачивают небольшую денежную компенсацию и выдают освобождение от работы на один день. Но, как признаются сами доноры, для них гораздо дороже – возможность помочь другому человеку и спасти его жизнь.

6 февраля