В Уфе прошла встреча главы Администрации Советского районы с жителями улицы Добролётной

Неделю назад на нашем телеканале прошел прямой эфир главы столичной Администрации Ирека Ялалова. Все обращения были приняты в работу. По одному из таких сегодня состоялась встреча жителей дома по улице Добролётной с главой Администрации Советского района Уфы.

Этот гараж несколько месяцев был головной болью всей округи. Здесь работал пункт приема металла. Постоянный грохот и шум от погрузки и вывоза лома - только часть беды.

«Постоянно ходили бомжи, алкаши, шумели, гремели металлом, орали, кричали, мусорили, в подъезды заходили, там не знаю что творили», - говорит жительница дома №7/3 по ул. Добролётной Марина Ананьева.

В основном, металл сдавали люди без определенного места жительства. Расплачивались с ними, как утверждают местные жители, спиртосодержащей жидкостью.

«Их тут штук 50 наверно. Придут, уйдут. Безобразие творилось. Они же и курят, и пьют, и дерутся. Крикнешь, они еще и матерятся», - рассказывает жительница дома №7/3 по ул. Добролётной Татьяна Касьян.

Теперь жильцы дома номер 7/3 по улице Добролетной говорят, что смогут наслаждаться тишиной и выходить во двор без страха. О проблемном гараже они рассказали главе столичной Администрации Иреку Ялалову в ходе «Прямой линии» на нашем телеканале. И вот, спустя неделю, проблема решена.

С жителями встретился глава Советского района Уфы. Он поблагодарил активных горожан за бдительность. Как отметил Урал Кильсенбаев, это не первый гараж, в котором был оборудован металлоприемник. За последние годы их снесено несколько десятков.

Гараж во дворе дома 7/3 по улице Добролетной был установлен незаконно. Владелец сдавал его в аренду. После сноса, по договоренности с собственником, металлический бокс отвезут на его дачный участок.

«Эту работу мы будем продолжать по поручению Ирека Ишмухаметовича. На сегодняшний день по сносу гаражей у нас осталось меньше 20 штук возле учебных заведений. Как только завершим первоочередную задачу по сносу гаражей возле школ и детских садов, начнем сносить гаражи, которые мешают в целом жителям во дворах. Ну и дальше будем продолжать борьбу с пунктами металлприема», - заключил глава Администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев.

На момент начала активной борьбы с незаконными гаражами их в Советском районе насчитывалось две с половиной тысячи. С сентября 2015 года снесено 1600 металлических боксов, из них тысяча - вблизи школ и детских садов.

8 июня