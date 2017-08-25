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В Уфе прошла встреча с семьями сотрудников внутренних дел погибших при исполнении служебного долга

В Уфе прошла встреча с семьями сотрудников внутренних дел погибших при исполнении служебного долга

Мероприятие по традиции начали возле Стелы памяти погибшим сотрудникам. 

Школьников с предстоящим Днем знаний поздравил министр внутренних дел республики. Он пожелал ребятам хорошей учебы, новых друзей, а родителям, чтобы их дети выросли достойными памяти их отцов.

После минуты молчания гости возложили цветы к Стеле памяти. Вместе с детьми и их родителями в церемонии приняли руководители совета ветеранов органов внутренних дел и общественного совета при МВД республики. Праздник начался с подарков. Главное, подчеркнули организаторы, чтобы перед началом учебного года у ребят было хорошее настроение. Сами школьники пообещали, что будут учиться только на отлично.


съемки пресс-службы МВД по РБ



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