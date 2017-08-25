В Уфе прошла встреча с семьями сотрудников внутренних дел погибших при исполнении служебного долга

Мероприятие по традиции начали возле Стелы памяти погибшим сотрудникам.

Школьников с предстоящим Днем знаний поздравил министр внутренних дел республики. Он пожелал ребятам хорошей учебы, новых друзей, а родителям, чтобы их дети выросли достойными памяти их отцов.



После минуты молчания гости возложили цветы к Стеле памяти. Вместе с детьми и их родителями в церемонии приняли руководители совета ветеранов органов внутренних дел и общественного совета при МВД республики. Праздник начался с подарков. Главное, подчеркнули организаторы, чтобы перед началом учебного года у ребят было хорошее настроение. Сами школьники пообещали, что будут учиться только на отлично.







съемки пресс-службы МВД по РБ

28 августа