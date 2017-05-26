В Уфе прошли тактические учения пожарных

С 4 мая в Башкортостане введен особый противопожарный режим. Только с начала этого года в окрестностях Уфы произошло около 300 возгораний травы. В тушении природных пожаров участвуют не только оперативные службы города, но и коммунальные. Сегодня в лесном массиве возле поселка 8 Марта состоялись тактические учения.



Этот беспилотный летательный аппарат своими руками сделал инженер связи управления пожарной охраны Уфы Павел Шабаев. Устройство управляется на расстоянии до 5 километров. Без подзарядки беспилотник может работать в течение 25 минут. При помощи встроенной видеокамеры ситуация отслеживается в режиме реального времени.





«Позволяет не только вести запись съемки, но также вести он-лайн трансляцию с места пожара. Также можно данный аппарат использовать при патрулировании лесных массивов, чтобы заранее выявлять очаги возгораний», - уточняет специалист по охране труда Управления пожарной охраны Уфы Павел Бочкарев.

Кроме наблюдения с воздуха, пожарные патрулируют лесные массивы и труднодоступные территории при помощи вездеходов и квадроциклов.





«Разработано 8 патрульных маршрутов, где осуществляется патрулирование силами личного состава подразделения», - говорит заместитель начальника Управления пожарной охраны Уфы Радик Насибуллин.

Во время учений, которые состоялись в лесном массиве возле поселка 8 Марта Ленинского района Уфы, беспилотник выявляет загорание травы. Тут же в ход идет тяжелая артиллерия. Пожарные машины, автолестница, а также автомобили коммунальных служб города выезжают на место ЧП.



При тушении пожара важна каждая минута. Поэтому пожарные расчеты и сотрудники коммунальных служб действуют слаженно и быстро. Если одни заливают открытые горения водой, то другие закапывают землей.



Пожарные борются с огнем, эвакуируют людей из населенных пунктов, расположенных в опасной близости к пламени.



Благодаря тесному взаимодействию оперативных служб с коммунальными, удается не допустить распространения огня на лесной массив и населенные пункты.





«Сегодня на пожарных учениях главная задача это отработать практические навыки личного состава при тушении пожара и организовать взаимодействие. Ведь отдельными силами противопожарной службы или отдельно силами «Горзеленхоза» невозможно лесные пожары потушить. Задействованы и «Уфаводоканал», и электросети и другие службы», - говорит начальник Управления пожарной охраны Уфы Расим Абдуллин.

Возможно благодаря слаженной работе различных структурных подразделений города, за последние три года в окрестностях Уфы не произошло ни одного лесного пожара. Зато на тушение травы огнеборцам приходилось выезжать около трехсот раз. По сравнению с прошлым годом количество природных возгораний уменьшилось на 16 процентов. Напомним, с 4 мая в Башкортостане введен особый противопожарный режим.

26 мая