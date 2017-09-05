В Уфе прошли траурные мероприятия в память жертв трагедии в Беслане

С момента трагедии в Беслане прошло уже 13 лет, но боль утраты до сих пор не угасла. Ежегодно по всей стране проходят траурные мероприятия в память жертв тех страшных событий. Не исключением стала и башкирская столица.

Теракт в Бесланской школе 1 сентября 2004 года взбудоражил весь мир. Три дня боевики удерживали людей в спортзале, отказывая им в воде и еде. В результате террористического акта погибло 334 человека, в то числе 186 детей. Освободили заложников лишь 3 сентября. Эта дата отмечена в календарях россиян, как День солидарности в борьбе с терроризмом.





«В годовщину этой трагедии вся наша большая страна вспоминает погибших. Вспоминает 186 детей ангелочков, которые не начали жить и улетели в вечность», - говорит депутат Государственной думы Загура Рахматуллина.



В этот день на площади Мефтахетдина Акумуллы собралось несколько сотен студентов ВУЗов Уфы и неравнодушных жителей города. Они присоединились ко всероссийской акции памяти жертв Беслана. Мероприятие началось с минуты молчания.



Вот уже несколько лет в этот день россияне несут к мемориалам цветы и ставят свечи. Подобные акции, в первую очередь направлены на объединение народа. Ведь победить терроризм возможно лишь совместными усилиями.





«Мы должны иметь прививку к этим терактам. Мы должны быть сплоченными, должны быть вместе. Цель терактов в том, что бы раскачать наше положение в стране сегодня, и поэтому мы каждый год должны напоминать об этом , что у теракта нет национальности. Теракты - это чудовищное преступление и мы должны быть готовы противостоять этому», - рассказывает директор ГБУ «Дом дружбы народов РБ» Азат Ибрагимов.



Завершилось траурное мероприятие запуском в небо белых шаров - символов душ невинно погубленных террористами людей.



Дамир Вахитов

5 сентября