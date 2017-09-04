В Уфе прошли VIII летние корпоративные игры на кубок главы администрации города

В Уфе прошли традиционные, восьмые по счету, летние корпоративные игры на кубок главы администрации города, причем столица республики начала проводить подобные состязания одной из первых в России. В спортивном мероприятии активное участие приняли 52 команды - это работники столичных предприятий и организаций.

Несколько раз в году они меняют офисы и костюмы на спортивные площадки и экипировку. И таких активистов набирается немало, в этот раз в играх приняли участие 1200 человек, образовавших 52 команды. А все по традиции началось с приветственного слова Главы администрации города Ирека Ишмухаметовича Ялалова.





«То, что мы с вами делаем, это трудно переоценить, хотел бы вас, всех тех, кто присутствует, тех руководителей, что откликнулись поблагодарить», - подчеркнул глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.



Программа летнего спортивного праздника включала в себя восемь дисциплин разной направленности - от шахмат и дартса до армрестлинга и баскетбола. Для Евгения Нырова, к примеру, это уже третьи летние корпоративные игры.



Вопрос совмещения работы и хобби является одним из главных для таких спортсменов, но большинство все же находит решение.





«В принципе, и на такой опасной профессии интеллект стоит на первом месте, а совмещать получается всегда, мы проводим внутренние соревнования среди пожарных частей и довольно-таки успешно они проходят», - говорит представитель команды 22-го отряда Федеральной противопожарной службы Павел Федоров.



Поддерживать себя в надлежащей форме давно не дань моде, а необходимость. Поэтому многие уфимские предприятия максимально приветствуют корпоративные спортивные игры, а заодно и другие спортивные мероприятия.





«Наша команда футбольная принимает участие во всех городских и республиканских соревнованиях, чемпионат республики, большой футбол, мини-футбол, во всех соревнованиях. В этом году две игры уже сыграли, 3:1, 5:0, из группы вышли, поэтому по сравнению с прошлым годом уже задачу перевыполнили», - не скрывает гордости представитель команды "БАШНИПИНЕФТЬ" Артем Николаенко.



Награды разыгрывались в двух группах: численностью до тысячи человек и более. В первой сильнейшим стало управление пожарной охраны, во второй не оказалось равных коллективу «Башнефть-добычи». Все победители и призеры были награждены медалями, кубками и грамотами. Но главное - полученные эмоции, которыми спортсмены-любители будут вдохновляться уже на своем рабочем месте.







4 сентября