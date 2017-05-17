В Уфе прошло заседание Совета по развитию электронного образования

К концу 2018 года все школы республики должны быть оснащены высокоскоростным Интернетом. Такую задачу сегодня поставил глава Башкортостана Рустэм Хамитов на заседании Совета по развитию электронного образования.

С 2012 года при УМПО действует собственный учебный центр. Сотрудники предприятия могут повышать квалификацию, не покидая рабочее место. В прошлом году по собственным образовательным программам здесь прошли обучение около 11 тысяч работников.





Начиная работу Совета по развитию электронного образования, глава республики Рустэм Хамитов подчеркнул, что для повышения конкурентоспособности компании должны осваивать современные модели подготовки специалистов.

«Система профессионального и высшего образования должна соответствовать вызовам времени, а ещё лучше – опережать эти процессы. Сегодня нужно осваивать современные модели подготовки специалистов, механизмы непрерывного развития их информационно-технологических компетенций в ходе производственной деятельности», - сказал глава РБ Рустэм Хамитов.

Электронное образование начинается со школьной скамьи. И здесь проблем еще хватает. Две трети школ и половина ссузов республики не имеют доступа к высокоскоростному интернету. Рустэм Хамитов поставил задачу в 2018 году решить эту проблему полностью. Отдельная тема - электронное образование в высшей школе. Вузы республики создали список общеуниверситетских дисциплин, которые студенты будут изучать онлайн. Уже с нового учебного года студенты получат доступ к лекциям преподавателей ведущих вузов страны и мира.

Министр образования республики Гульназ Шафикова рассказала о развитии грантовой деятельности в сфере электронного образования. В 2016 году на конкурсной основе выделены восемь грантов Главы Башкортостана. В числе направлений поддержки – обучение педагогов и родителей технологиям электронного образования, создание обучающих мобильных приложений для смартфонов.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что у республики есть конкурентное преимущество перед другими регионами. Внедрять электронное образование в Башкортостане начали раньше, поэтому созданы определенные заделы на будущее. Однако, это еще начало пути. На заседании отметили, что приоритет - человеческий фактор, неготовность людей принимать новшества. Технические моменты решаемы, но предстоит еще большая работа с повышением доверия людей к сервисам онлайн-обучения.

17 мая