В Уфе простились с легендой башкирского телевидения - Расимой Каримовой

Расима Сагитовна ушла из жизни на 78 году жизни, 30 лет из которой она проработала в телецентре. Попрощаться с диктором номер один пришли родственники, коллеги, неравнодушные телезрители и радиослушатели.



Этот неповторимый тембр голоса, лицо и улыбку знал каждый житель республики. На протяжении нескольких десятков лет Расима Каримова была связующим звеном между жителями республики и происходящими в регионе событиями. Каждый вечер она дарила свое обаяние телезрителям собравшимся у голубых экранов. Заслуженный работник культуры РСФСР и БАССР, лицо эпохи и символ республиканского эфира. Поклонники писали письма с признаниями в любви и называли её "Королевой голубого экрана". Она была кумиром для своих коллег, с которыми проработала многие годы.





«Я из того поколения коллег, которые в детстве мечтали ее живьем увидеть, которые выбирали профессию глядя на нее. Выходили журналы, с ее портретом на обложке. Заголовки были примерно такие: "Королева голубого экрана", «Королева телевидения», «Диктор №1». Она действительно была королевой не просто по внешней стати, по своей природной необычной красоте и обаятельности. Она было королевой и по уму, и по интеллекту, и кругозору, и по интеллигентности», - вспоминает заслуженный деятель искусств РФ и РТ, заслуженный работник культуры РБ Шаура Гильманова.

Последние годы жизни Расима Сагитовна проработала на радио. Она ушла с телевидения как только ей исполнилось 50. Несмотря на то, что диктор №1 стала реже появляться на телевидении, её популярности не было границ. Многие пришли попрощаться с телелегендой и не могли сдержать эмоций.



Проводить в последний путь Расиму Каримову в этот день пришли коллеги и поклонники. Для многих из них она так и останется главным символом республиканского телевидения.







Дамир Вахитов

22 июня