В Уфе провели конкурс арт-объектов из вторсырья «Славим город наш родной»

Из вторсырья дети создали больше 50 различных поделок. Использовали пластиковые бутылки, бумагу, резину, мешки, одноразовые тарелки, банки, картонные коробки.

14 ноября

Вот так, с помощью бусин, коробок, вырезок из старых газет и журналов Лена вместе с единомышленниками сделала картонную скульптуру «Уфа». Все, что не пригодно к использованию, но давно пылится дома в шкафу, ребята решили направить в полезное дело. Родители приняли идею на ура и активно помогали юным творцам.А это робот «Художник». Как у настоящего деятеля искусства в руках у него кисточки с палитрой и на шее шарф. На создание арт-объекта у Семена и его друзей ушло около двух недель. Какой только материал ребята не использовали. Тут компьютерные диски, использованные фломастеры, всевозможные антенны.Здесь около 50 таких поделок. Ни один новый карандаш или пригодная к использованию ткань в них не была использована. В этом и заключается цель конкурса арт-объектов «Славим город наш родной» - обратить внимание детей на бережное отношение к природе.Повторно использовать вторсырье в наши дни просто жизненно необходимо. В год горожанин в среднем выкидывает около 300 килограммов мусора. По массе - это как взрослая особь лося или три крупных холодильника. Причем многие люди выбрасывают отходы не только в специально отведенных местах. Для выявления несанкционированных свалок в отделении русского географического общества Башкортостана два года проводится исследование.В результате такой работы специалисты выявили около 400-сот несанкционированных свалок на территории Уфы и Уфимского района. Некоторые горы мусора после обращения в надзорные органы удалось ликвидировать. Но большинство так и продолжает негативно влиять на экологию.