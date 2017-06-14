В Уфе провели кронирование деревьев во дворе дома № 36 по улице Орджоникидзе

31 мая в эфире нашего телеканала прошла прямая линия с главой города Иреком Ялаловым. Все обращения были приняты в работу. По одному из таких сегодня провели кронирование деревьев во дворе дома 36 по улице Орджоникидзе.

С просьбой убрать мешающие деревья к Иреку Ялалову во время прямой линии обратились жильцы дома №36 по улице Орджоникидзе. Но больше всего неудобства тополя доставляют собственникам квартир двухэтажных домов.

«Деревья вообще у нас эти с моего самого детства. Ну, вот как они больше начали расти, света в квартирах ну никакого нет. Все ветки заграждают свет. Ни солнце, ничего не попадает. Ветки естественно при ветре они падают. И в окна при ветре на вторых этажах попадают ветки», - говорит жительница дома ул. Лермонтова 24 Кристина Хайруллина.

По следам обращения администрация района приняла решение провести кронирование деревьев. Вырубка представляет опасность для ближайших домов. Тополя уже давно в несколько раз выше стоящих рядом строений.

«Самые опасные деревья сейчас будем проводить кронирование. Опасные места уберем. И дальше так же будем продолжать работать, чтобы была безопасность для людей. Вышка у нас достает 17 метров, а деревья сами уже выросли на 25 метров. Поэтому мы убираем те места, до которых достаем. Вот эти опасные сучки, которые переросли. В таком формате работаем пока», - сказал директор ЖЭУ №30 Хайдар Файзиев.

По словам главы Администрации Калининского района, работы будут окончены к концу дня.

«Все вопросы касались благоустройства дворовых территорий. Один из вопросов был как раз по кронированию деревьев Орджоникидзе 36.Сегодня мы этот вопрос закроем, он был по обращению жителей. Работы выполним, считаем, что в течение дня вопрос будет закрыт. По остальным вопросам все находится в проработке, на контроле, я думаю, что в течение июня-июля вопрос будет касаться ямочного ремонта. Основной проблеме, которая прозвучала в прямом эфире», - заключил глава Администрации Калининского района Уфы Сергей Кожевников.

Всего за время прямой линии с главой города, было принято 34 обращения от жителей Калининского района. Многие из них касались ямочного ремонта. Как только погодные условия позволят качественно провести дорожные работы, проблема будет устранена, заверили нас в администрации района.

Дамир Вахитов

14 июня