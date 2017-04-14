В Уфе проверили аттракционы

Безопасность превыше всего. Работники уфимского парка «Кашкадан» провели «тяжелые» испытания аттракционов после зимнего периода. В преддверии летнего сезона карусели подверглись исследованию как техническому, так и визуальному.

Вместо людей - мешки с песком. Каждая по 20-50 килограммов. Так проходит первая обкатка, или испытание аттракционов после зимнего периода. Через данную процедуру проходят всё развлекательное оборудование. Проводят как визуальное, так и статическое обследование. Только тогда аттракцион считается пригодным к эксплуатации.

«Каждую осень мы сдаем аттракционы, отвозим на хранение. После зимы мы всегда проводим проверку, чтобы безопасность технической характеристики была подтверждена», - говорит главный инженер МУП «Уфапарк» Алексей Ширяев.

Раз в год все карусели проходят освидетельствование, срок - до 1 мая. Именно тогда в Уфе официально открываются все парки развлечений. Однако работники уфимского аттракциона, что в микрорайоне Сипайлово заявляют — они могут принимать посетителей уже сегодня. Одним из первых клиентов нового сезона стал двух летний Роберт.

«В данное время ведутся разработки по предпроектным документам. Надеюсь, что в скором будущем, в начале летнего сезона после проведения всех обязательных процедур здесь начнутся благоустроительные работы. Центральная часть парка будет подвержена глубокой реконструкции. Надеюсь, что после проведенных работ наш парк станет еще более комфортен и любим горожанами», - рассказывает директор МУП «Уфапарк» Евгений Дубницкий.

По словам руководства лунопарка - на данный момент испытания на безопасность прошли 6 аттракционов из 20. Но обещают, что к началу сезона и остальные будут введены в эксплуатацию.

Рафаэль Хакимов

14 апреля