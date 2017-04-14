В Уфе проверили качество мясной продукции

Больше 20 тысяч килограммов мясной продукции было утилизировано в Башкортостане в прошлом году. Она оказалась некачественной и даже опасной для здоровья людей. Об этом сообщили в Уфимской городской ветеринарной станции.

Визуальный осмотр тушки мяса курицы - первый этап процесса определения качества продукта. В лаборатории на Центральном рынке Уфы стерильная чистота и поддерживается определенная температура воздуха. Здесь ветеринары проводят экспертизу мясной продукции.

В емкостях бульон для блюда по особому рецепту. Вместо овощей и приправ - специальные реактивы.

Реактив моментально окрашивает жидкость.

Ветеринары признали это мясо птицы качественным и свежим. Но, так бывает не всегда.

«Мы выявляем больные органы, которые поступают вместе с мясом других животных. Больные органы в процессе санитарной экспертизы конфискуем и отправляем в утиль заводы», - говорит заведующая лабораторией ветсанэкспертизы при Центральном рынке Венера Сафина.

Мясную продукцию в Уфе продают на 18 рынках. На каждом из них работают подобные лаборатории. Такую же процедуру проходят и небольшие торговые точки.

«В магазинах у нас обслуживается где-то 370 предприятий. Они в оптовых базах обслуживают наши ветеринарные врачи они делают поступившей продукции осмотр. Также выписывается ветеринарная документы. Тогда только поступает в магазины», - рассказывает начальник ГБУ «уфимская горветстанция РБ» Владик Хаерзаманов.

В прошлом году ветеринарами было выявлено более 20 тысяч килограммов некачественной мясной продукции. Несмотря на контроль со стороны надзорных органов, специалисты призывают горожан быть внимательными при покупках.

13 апреля