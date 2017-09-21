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В Уфе пройдет автопробег в поддержке соблюдения ПДД

В Уфе пройдет автопробег в поддержке соблюдения ПДД

Столичные дрифтеры призывают уфимцев поучаствовать в автопробеге, который будет посвящен соблюдению правил дорожного движения и популяризации технических видов спорта. Акция пройдет завтра 23 сентября в 11 часов утра.

 

Всех желающих приглашают на парковку торгово-развлекательного центра "Планета". Колонна пройдет по улицам Энтузиастов, Лесотехникума, Заки Валиди и проспекту Салавата Юлаева. Завершится автопробег на площади около Телецентра массовым флешмобом. Участники акции хотят, чтобы для легальных гонщиков была организована площадка, где они смогли бы обкатать такие дисциплины как дрифт - управляемый занос и драг - гонка по прямой на время. Стоит отметить, что мероприятие пройдет при поддержке городской Администрации и столичной Госавтоинспекции.

«Мотоциклисты, автомобилисты, велосипедисты, не важно на чем ты, главное что ты любишь адреналин и движуху, пробег будет посвящаться закрытию летнего сезона и открытию зимнего сезона», - обращается к уфимцам организатор автопробега Натик Сейдов.



Автор: Тимур Давлетов
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