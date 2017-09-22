В Уфе пройдет экологическая акция "Чистая республика"

В эти выходные при содействии ОНФ и партии "Единая Россия" пройдет экологическая акция "Чистая республика". Во всех районах пройдут субботники, на которых планируют устранить стихийные свалки, отмеченные на карте ОНФ. Первая такая уборка прошла сегодня в Ленинском районе столицы.



Стихийная свалка в микрорайоне Затон возникла в результате сноса гаражей. Участок был отмечен на интерактивной карте свалок ОНФ. Улица Ахметова является одной из центральных. Эта груда мусора возмущала многих жителей Затона.



В субботнике приняли участие около 50 человек. В ходе уборки участники собрали более 10 кубометров мусора. Организаторы отметили, что число подрастающего поколения, желающего видеть вокруг себя мир чище - с каждым разом все больше.



Всего на интерактивной карте неравнодушные граждане республики отметили 152 объекта несанкционированного сброса мусора, 35 уже ликвидированы. Большая часть из них будет устранена уже в эти выходные.



Дамир Вахитов

22 сентября