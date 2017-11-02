В Уфе пройдет Этнографический диктант

В Уфе накануне Дня народного единства пройдёт всероссийская акция - Этнографический диктант. Проверить свои знания уфимцы могут на нескольких площадках города уже завтра, 3 ноября.

Участником сможет стать любой желающий в возрасте от 15 лет. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Местом проведения станут столичные вузы - Башкирской Педагогический, Башкирский Государственный университеты и Башкирский институт социальных технологий. Начало мероприятия в 12 часов.

В России масштабная акция проводится второй год подряд. Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 12 декабря.







Анастасия Платонова

2 ноября