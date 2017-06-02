В Уфе пройдет масштабный флешмоб

1000 музыкантов на одной сцене. Масштабный флешмоб пройдет на площади уфимского амфитеатра в этнопарке «Ватан» в августе этого года. Участники одновременно сыграют 3 основных трека. Сейчас идет набор исполнителей. Когда состав будет набран, начнутся открытые репетиции с учебными видео и аудиоматериалами.

Подобный проект зародился несколько лет назад в Италии. Сотни музыкантов исполнили песню группы «Фу Файтерс» для привлечения внимания к своему городу, чтобы их кумиры приехали к ним с концертом.

По словам организаторов, цель мероприятия - показать, что Уфа музыкальный город, и здесь много талантливых людей. В столице республики такой проект пройдет впервые. Набор исполнителей будет проходить до 20 июня. Для участия необходимо заполнить анкету, подробнее о флешмобе можно узнать в группе «День 1000 музыкантов» в социальных сетях «Фейсбук» и «Вконтакте».Там же можно пройти регистрацию.

Фото: Официальная группа "Вконтакте"

5 июня