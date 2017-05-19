В Уфе пройдет реформа детских садов

Реформа детских садов в Уфе коснется всех 252 дошкольных учреждений. В первую очередь сотрудники пищеблоков перейдут в штат муниципального Комбината питания. Первый этап планируется завершить в апреле этого года. Затем нововведение коснется техперсонала.

Детский сад № 69 уже с апреля этого года будет работать по новой системе. Дошкольное образовательное учреждение перейдет на аутсорсинг, то есть сотрудники пищеблока юридически станут работниками Комбината питания Уфы. Предстоящее нововведение у шеф-повара детсада Эльвиры Хорошавиной внушает уверенность: она уже выяснила для себя все подробности.

«К нам приезжали, ознакомили, мы как-то к этому готовы. Мы обсудили — нам их условия понравились», — с уверенностью говорит шеф-повар детского сада №69 Эльвира Хорошавина.

Сегодня в Уфе 252 дошкольных образовательных учреждения и 46 групп при девяти «Центрах образования». Общее число воспитанников — более 62 тысяч малышей. И вся реформа направлена на то, чтобы повысить качество непрофильных для дошкольного образовательного учреждения услуг. Для сотрудников фактически ничего не меняется. Та же работа, те же функции. За исключением смены работодателя.

«Никаких массовых сокращений при этом не предвидится, потому что оператор питания готов трудоустроить к себе всех поваров, т. е. наши повара остаются работать в детских садах. Мы можем гарантировать, что зарплата меньше не будет», — говорит начальник отдела образования Октябрьского района Уфы Алена Одинцова.

«Комбинат питания Уфы» — это муниципальное унитарное предприятие, которое занимается организацией горячего питания в школьных столовых и непосредственно в городской программе «Социальная столовая». Предприятие ежедневно обеспечивает питанием более 43 тысяч человек в 80-ти организациях, предприятиях и учреждениях.

«Мои заместители будут иметь больше времени организовать правильный планомерный педагогический процесс», — говорит заведующий детским садом №69 Виолетта Частоступова.

Предусмотрен и второй этап реорганизации системы дошкольных учреждений. После того как будут переведены сотрудники пищеблоков, из штата планируется вывести уборщиц, дворников и другой техперсонал.

Три года назад в Октябрьском районе Уфы на систему аутсорсинга перешли 24 школы. По словам представителей отдела образования, за это время нареканий как по качеству приготавливаемой пищи, так и оказанию услуг не было.

Айгуль Ташбулатова

15 февраля