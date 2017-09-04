В Уфе работа по сносу незаконно установленных гаражей вблизи школ и детсадов завершена

Об этом доложил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации города Владимир Чернов.

Работа по демонтажу металлических гаражей началась в столице 2 года назад. На тот момент вблизи образовательных учреждений находились больше 3300 незаконно установленных металлических боксов. Сейчас все они снесены. Кроме того, демонтировано более пяти с половиной тысяч гаражей, незаконно установленных во дворах.





«Задача по сносу металлических гаражей, расположенных вблизи образовательных учреждений выполнена в полном объеме. Из общего количества металлических гаражей, расположенных на внутридворовых территориях, а также на территориях прилегающих к образовательным учреждениям, только 28 процентов имеют правоустанавливающие документы, из них 11 процентов принадлежат инвалидам и ветеранам войны, оставшиеся 72 процента являются самовольно установленными», - сообщил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы Владимир Чернов.

Также на оперативном совещании речь зашла о существующих в городе гаражных кооперативах, которых насчитывается более пяти сотен. В них располагается около 50 тысяч металлических боксов. Проверки показали, что территории кооперативов зачастую содержатся в ненадлежащем состоянии: накапливаются мусорные свалки, не очищаются проезды. Владимир Чернов предложил в случае бездействия ответственных лиц изымать земельные участки и расформировывать гаражные кооперативы через судебные инстанции.





5 сентября