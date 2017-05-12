В Уфе работает «Открытая регистратура»

Прозрачность и информативность. В уфимской детской поликлинике №3 уже четвертый год работает так называемая «Открытая регистратура». Электронная база данных заменила устарелые амбулаторные карты. Как оценивают это жители столицы республики?

За несколько минут Лиля записала своего сына к врачу. И если пару лет назад для того, чтобы направить пациента к специалисту, необходимо было заполнять карту больного, то сейчас все прелести бюрократии заменила так называемая «Открытая регистратура».

«Я пришла записать сына к ортопеду. Очень быстро меня обслужили — минута-две. Очень понравилось!» — говорит жительница Уфы Лилия Григорьева.

Теперь получить талон к специалисту стало намного проще. В холле детской поликлиники №3 появился инфокиоск. Это аппарат, по которому можно записаться на прием, узнать расписание работы врачей и многое другое. Если же горожане не смогли разобраться с электронной машиной, на помощь приходят вежливые регистраторы.

Закупка нового оборудования стала возможной благодаря помощи администрации Уфы. В 2013 году медицинское учреждение получило финансирование из бюджета города, а это 11 миллионов рублей. Деньги направили на реставрацию и закупку необходимой техники. Поликлиника полностью преобразилась за год. Но самое главное — больница стала доступнее.

«Есть разные виды записи. Могут позвонить по городскому телефону или позвонить по многоканальному телефону, могут записаться через портал «К врачу», через сайт детской поликлиники или через портал Госуслуг», — рассказала главный врач детской поликлиники №3 Гюльнара Асадуллина.

Детская поликлиника №3 обслуживает 30 тысяч населения Советского района нашей столицы. И это только прикрепленные пациенты. За смену медицинское учреждение принимает около 800 больных. И такое нововведение, как «открытая регистратура», явно помогает разгружать поток людей

10 февраля