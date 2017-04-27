В Уфе распускаются первые цветы

На городских улицах распускаются первые цветы. Это нарциссы и тюльпаны, которые были высажены с осени прошлого года. Клумбы с многолетними растениями открываются, сотрудникам «Горзеленхоза» предстоит оформить их к сезону. К майским праздникам основные работы по плану будут завершены.

Первые селфи горожан с яркими клумбами начали наполнять ленты социальных сетей.

С 2014 года сотрудниками «Горзеленхоза» на клумбах города было высажено более полутора миллионов луковиц - это нарциссы, тюльпаны и декоративный лук мускари. С каждым годом их количество продолжает расти.

Сейчас оформлением города после зимы занимаются более 300 человек - это рабочие городского зеленого строительства. Ими открываются клумбы от опрелой листвы, идет их оформление. Там, где под посадками проходят теплотрассы цветы уже расцвели, что не осталось незамеченным среди горожан. Каждый прохожий непременно обернется и даже остановится полюбоваться.

Сотрудникам «Горзеленхоза» предстоит ещё много работы. Наполнить Уфу яркими красками необходимо успеть к празднику - 9 мая. Будет высажено ещё несколько тысяч как многолетних, так и однолетних растений. Будут бороться за приживаемость каждого цветка, а потом за его сохранность. К сожалению, большую угрозу клумбам сейчас, по опыту прошлых лет, представляют не погодные условия, а горожане. Не редко случается, что оформленная клумба по прошествии нескольких дней начинает лысеть - многие растения срывают и даже выкапывают вместе с корнями.

Потому сотрудники «Горзеленхоза» призывают горожан бережно относиться к выполненным работам по озеленению и при обнаружении совершаемых актов вандализма незамедлительно обращаться к правоохранительным органам.

28 апреля