В Уфе разработали новую интерактивную карту

Уфимцы смогут узнать, кто отвечает за ту или иную территорию в городе. В Уфе разработали интерактивную карту, на которой обозначены зоны ответственности за содержание и благоустройство. Сегодня она запущена в тестовом режиме.

О нововведении рассказал первый заместитель главы муниципалитета Салават Хусаинов на оперативном совещании в мэрии. На карте нанесены более семи тысяч зон ответственности. Красным обозначены территории, находящиеся в частной собственности, зеленым - в муниципальной. Также доступна информация о названии ответственной организации с указанием телефона контактного лица.





«Особую актуальность карта будет иметь в зимний период, в период межсезонья, когда более остро будет подниматься вопрос по очистке города от снега и льда. Надеемся, что к моменту наступления зимы карта зон ответственности станет инструментом, который позволит жителям видеть ответственного за уборку той или иной городской территории», - говорит первый заместитель главы Администрации Уфы Салават Хусаинов.

22 августа

Карта продолжает дорабатываться. Свои предложения могут вносить и специалисты, и горожане. Отметим, что это не первый интерактивный сервис, запущенный муниципалитетом. На сайте городской администрации работают экологическая карта, карты ремонта дорог, ямочного ремонта, во время паводка функционировала карта половодья, а в зимний период - снежная почта, на которую жители могли отправлять заявки по уборке дворов.