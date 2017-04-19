В Уфе разыскивается 38-летний Артур Насыров

Об этом сообщает управление МВД России по Уфе.



Как выяснили полицейские, пять дней назад, 14 апреля мужчина уехал в неизвестном направлении на автомобиле «Деу Нексия» серебристого цвета с гос. номером У 239 УК 102 РУС. О его местонахождении до сих пор ничего неизвестно. Артур Насыров был одет в темно-синие брюки, черные ботинки и синюю ветровку с капюшоном, а также тряпичную бейсболку черного цвета. Рост пропавшего 174 сантиметра. Он среднего телосложения. Среди особых примет - густые брови, лысый. Носит серебряную цепочку с серебряной старой монетой. Если вам известно, где может находиться Артур Насыров, просьба позвонить в полицию по телефонам, которые вы видите на своих экранах, либо в ближайшее отделение правоохранителей.







Гульнара Ситдикова

19 апреля