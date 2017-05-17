В Уфе разыскивают расхитителей цветов с городских клумб

В Уфе участились случаи вандализма и разграбления клумб. Только на этой неделе в сквере 112 Башкавдивизии похищено и растоптано около одной тысячи саженцев. Об этом нам сообщили в Демском отделении предприятия Горзеленхоз.





«Нами были высажены цветы в сквере 112 Башкавдивизии и на пересечении улиц Центральной и Правды. В ночь с 14 на 15 и с 15 на 16 мая были украдены цветы, в общей сложности 978 штук. Фотографии мы все сделали, акты составлены. Мы пока высаживаем цветы, согласно плану. А потом когда уже все высадим, придется возвращаться и восстанавливать», - сокрушается начальник участка №3 МУП «Горзеленхоз» Радик Аскаров.

Если вы стали свидетелем происшествия, просьба сообщить в администрацию Демского района, предприятие «Горзеленхоз» или в отдел полиции.







Дамир Вахитов

17 мая