В Уфе речная навигация откроется 29 апреля

Городской "Службой речных переправ" подготовлены 13 судов. Все они прошли необходимое техническое обслуживание. Полностью обновлены спасательные средства, противопожарное оборудование и инвентарь.

Проезд льготных категорий граждан в этом году составит 15 рублей, при использовании Социальных карт Башкортостана проезд на пароме бесплатный. Для остальных пассажиров билет будет стоить 25 рублей.





«Самоходные суда планируется использовать на речных паромных переправах Уфы: ДОК пассажирская, ДОК грузовая, Сипайлово ,Трамплин, Дудкино, Козарез. На всех плавсредствах обновлены спасательные средства, противопожарный инвентарь, проведено техническое обслуживание двигателей и судовых механизмов», - подчеркнул директор МБУ «Служба речных переправ Уфы» Сергей Сергеев.

Кроме того, в период паводка будет действовать три маршрута для вывоза населения из затопленных зон. При достижении уровня воды в реке Белая отметки 6,3 метра организуется перевозка по маршруту Козарез - Нижегородка. Если уровень воды поднимется до 8 с половиной метров - откроются маршруты "улица Камышлинская - стадион "Водник" и "3-я Пристань - набережная Монумента Дружбы"





25 апреля