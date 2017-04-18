В Уфе река Белая за сутки поднялась на полтора метра

«Текущая неделя будет определяющей с точки зрения понимания, на какой уровень половодья город выйдет», - сказал Ирек Ялалов.

18 апреля

Согласно сведениям Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 18 апреля рост уровней рек в пределах Уфы составляет: река Белая: плюс 155 см, уровень на текущий день: 338 сантиметров. Река Уфа прибавила 64 сантиметра и теперь держится на уровне 297 сантиметров. Дема поднялась на 25 сантиметров, сейчас уровень реки 428 сантиметров.Как отметил в свою очередь глава Администрации Уфы Ирек Ялалов, в нынешнем году половодье начинается несколько позже, чем в прошлом. В аналогичный период 2016 года: уровень реки Белой составлял более 6,6 метра, в этом – 3 метра 35 сантиметров; река Уфимка в районе Сипайлово в прошлом году в это время поднялась на 6,7 метра, в текущем – 2,5 метра; река Дема возле кафе «Золотая рыбка» в прошлом году – 6,3 метра, в текущем – 0,5 метра.Вместе с тем, интенсивность прибывания воды за последние двое суток значительно увеличилась, сообщил глава администрации города.