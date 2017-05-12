В Уфе реконструкция набережной реки Белой может быть закончена в этом году

Набережную реки Белой в районе Монумента Дружбы в Уфе могут построить уже в этом году. Ход работ по берегоукреплению проинспектировал глава столичной Администрации Ирек Ялалов. Он провел выездное совещание с представителями ведомств и подрядных организаций.

Несколько лет назад архитекторы и представители муниципалитета всерьез занялись благоустройством и укреплением Набережной реки Белой в районе Монумента Дружбы. Архитекторами были разработаны специальные проекты с учетом сложного ландшафта. Высокую значимость объекта для горожан отмечают как представители ведомств, так и в муниципалитете.

«На самом деле в первую очередь - безопасность людей и берегоукрепление с возможностью набережной. А так любому городу иметь набережную просто необходимо. Современно и полезно для людей», - сказал министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев

«Вы представляете, у нас будет 7 километров благоустроенной набережной, на которой мы можем проводить любого уровня спортивные массовые мероприятия. И не будем доставлять неудобства горожанам, перекрывая улицы. 7 км - 14 км - туда и обратно - пожалуйста. И зимой это будет эксплуатироваться», - с восхищением сказал глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Первоначально возвести 7 километров современной площадки, планировалось к концу 2018 года. Но подрядная организация пообещала завершить работу уже в этом году. Ведь объект должен быть готов к празднованию 100-летия республики.

«Начало производства мы начинаем с 15 мая 20 пикет текущего года, до 1 ноября мы завершаем пикет20-23. И 27-30 и общую километра 1000 метров мы завершим 660 метров. То есть больше - около 70% с ограждением в текущем году», - рассказал директор башкирского филиала АО «Гидроремонт – ВКК» Уфы Эльвир Бикметов.

Вдоль всей набережной установят массивные ограждения со столбиками из мраморной крошки. Перила украсят кованые буквы. Традиционно это будет слово «Уфа» на русском, башкирском и латинском языках. Подрядчики обещают выполнить работы не только быстро, но и качественно.

«Есть определенный уголок лст стальной, чтоб это было все массивно, чтоб на года, на века было. То есть не менее 50 лет», - продолжил Эльвир Бикметов.

Как только завершатся работы по установке конструкций, начнется благоустройство территории. Как обещают архитекторы и проектировщики - набережная станет не только объектом внимания для туристов и горожан, но и символом Уфы.

12 мая