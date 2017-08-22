В Уфе ремонт дворов выходит на финишную прямую

В одном из дворов Уфы капитальный ремонт в рамках проекта "Формирование современной городской среды" вышел на финишную прямую. А значит уже можно подводить первые итоги.



Еще месяц назад вместо ровного тротуара здесь был разрушенный асфальт и неухоженные газоны. Путь в школу для местных ребят представлял из себя полосу препятствий, ведь детям приходилось делить дорогу с автомобилистами.



И в этот двор пришёл праздник, шутит Галина Гребнева. Ремонта здесь ждали несколько лет. Мечта сбылась. 25 июля стартовали работы. По проекту должны были заменить старый слой асфальта, расширить парковки и установить детскую площадку.





Сделать передвижение по двору комфортным как для жителей, так и для автомобилистов только ползадачи. Также здесь занялись благоустройством территории: завезли четыре «КамАЗа» чернозема, две машины речного песка и несколько деревьев. Без должного внимания рабочие не оставили и входные группы домов.



Сейчас работы вышли на финишную прямую. Завершающий этап - укладка асфальта и установка детской площадки. За ходом ремонта пристально следят не только жители, но и городские, региональные власти.



Только на асфальтировку ушло почти два миллиона рублей. По условиям программы поддержки местных инициатив, 5 процентов суммы оплачивают жители. С каждой квартиры сумма выходит незначительная, которая в любом случае окупается в полной мере.



В муниципальную программу в этом году включена 81 дворовая территория, где расположено 105 многоквартирных домов. На территории общей площадью 163 тысяч квадратных метров проложат новое асфальтовое покрытие, также заменят более 150 опор освещения, установят 19 детских площадок и многое другое. Все работы планируется завершить к началу октября.







Гульнара Ситдикова

21 августа