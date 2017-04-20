В Уфе Руслане Солнцевой срочно требуется помощь

Девятилетней Руслане Солнцевой срочно требуется помощь. На протяжении пяти лет она говорит шепотом и не может дышать без специальных приборов. Вернуть девочку к обычной жизни могут немецкие врачи. Но операция дорогостоящая. Семья обратилась к уфимцам с просьбой помочь собрать недостающую сумму.

Такую процедуру 9-летней Руслане Солнцевой ее мама выполняет каждый час. Если этого не делать, то в легких может скопиться жидкость. А это в свою очередь, может привести к пневмонии и другим серьезным заболеваниям. Девочка дышит при помощи специальной трубки и говорит только шепотом на протяжении пяти лет.

Обычный уклад жизни в семье изменила дорожная авария. В августе 2012 года Руслана вместе с мамой вылетела на автомобиле в кювет. С ушибами легких, головного мозга и многочисленными переломами девочку на скорой доставили в ближайшую больницу. Руслана впала в кому и не могла дышать самостоятельно. Жизнь ребенку поддерживали аппараты искусственной вентиляции легких.

«В результате искусственной вентиляции легких была задета гортань и трахея и в месте травмирования у нас выросли рубцы и перекрыли дыхательный просвет», - рассказывает Эльвира Солнцева.

Хотя через некоторое время девочка пошла на поправку, дышать ей, по-прежнему было тяжело. Ребенку установили в гортань трубку, благодаря которой она дышит. Пять лет Эльвира возила дочь по лучшим российским клиникам в Москве и Санкт-Петербурге. Руслана перенесла около 20 операций. Однако безрезультатно.

«Врач сказал, что у вас сужение трахеи, что операция, которую вам сделали в Москве, мы такие же операции проводим и мы вам больше ничем, никаких вариантов предложить не можем», - продолжает Эльвира Солнцева.

Врачи немецкой клиники в Кельне могут провести ларинготрахеальную пластику гортани с вживлением межреберного хряща и вернуть девочке голос и дыхание. Но за операцию нужно заплатить 1 миллион 900 тысяч рублей. Таких денег у Эльвиры, одной воспитывающей дочь, нет. Ведь женщина вынуждена постоянно ухаживать за ребенком. На данный момент благодаря добрым и неравнодушным людям семье удалось собрать 1,5 миллиона рублей.

«Мы обращаемся к помощи добрых неравнодушных людей: помогите собрать оставшуюся сумму, чтобы мы отправились на операцию. Мы очень долго ее ждем, 5 лет с трубкой живем. Очень долго ждали приглашения из этой клиники, наконец-то дождались и уже откладывать просто невозможно», - просит Эльвира Солнцева.

Перечислить деньги можно на карту «Сбербанка» Операция назначена на 31 мая. Времени остается совсем немного. Руслана надеется, что неравнодушные люди помогут ей обрести голос и дышать, как все дети.

20 апреля