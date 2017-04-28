В Уфе Рустэм Хамитов наградил работников различных отраслей





Труд пятидесяти четырех выдающихся работников различных отраслей сегодня отметили государственными наградами России и республики. Почетные грамоты, ордена и медали вручил глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Торжественная церемония прошла в Колонном зале министерства сельского хозяйства.

Всю жизнь Гузаль Ситдыкова занимается творчеством: пишет книги и переводит произведения известных авторов на башкирский язык. А с недавнего времени женщина стала популярным блогером. В интернете она создала группу «Башкорт Катын кызы». Там публикуются ее плоды вдохновения и таких же поэтических натур. В этот день деятельность Гузаль Ситдыкова отметили государственной премией республики имени Хадии Давлетшиной за сборник рассказов и стихов для детей «Планета детства». Денежное вознаграждение она планирует передать в союз писателей.

«С тем, чтобы они провели конкурс произведений для юношества, для юного поколения. Это у нас узкое место в нашей литературе сегодня, хотя у нас очень много произведений хороших писателей. Но именно в сфере подростковой литературе у нас все-таки еще недостаточно книг, а хотелось, чтобы были книги, которые служили бы каким-то ориентиром, постоянным ориентиром», - говорит писатель, журналист, переводчик, общественный деятель Гузаль Ситдыкова.

Еще один награжденный - артист национального симфонического оркестра республики Ильшат Муслимов. Свое мастерство игры на скрипке он продемонстрировал прямо на церемонии. Молодой человек исполнил небольшой отрывок из пьесы французского композитора Жюля Массне.

Музыкой Ильшат Муслимов занимается с пяти лет. В искусство молодого человека привела мама. Сегодня он солист и концертмейстер симфонического оркестра Башкортостана. Свою деятельность Ильшат считает больше чем профессией.

«Одно дело заслужить звание, но гораздо более ответственнее его оправдать. То есть быть заслуженным и дай Бог народным артистом и приносить людям радость, радовать, а что еще более важно - очищать сердца и души людей», - сказал артист национального симфонического оркестра Ильшат Муслимов.

Среди награжденных - преданные своей профессии люди. Почетные награды получили экономисты, врачи, писатели, учителя, артисты, работники торговли. Это те граждане, которые трудятся на благо своего города, республики, страны.

«Сегодня в этом зале собрались представители разных профессий: и рабочие крупных промышленных предприятий, работники здравоохранения, образования, культуры, науки. Это говорит о том, что в каждом комплексе есть люди, которые своим трудом показывают пример и которые доказываются замечательных успехов. Хочу, чтобы это было и в дальнейшем», - заключил глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

В завершении церемонии Рустэм Хамитов пожелал труженикам еще больших успехов. С получением награды возрастает ответственность перед теми, для кого они стараются и чтобы соответствовать новому статусу, работать надо еще самоотверженнее и с еще большим энтузиазмом.





Гульнара Ситдикова

28 апреля