В Уфе с началом дачного сезона заработал речной транспорт

Городской "Службой речных переправ" подготовлены 13 судов, работают паромные переправы. Навигационный период в Уфе в 2017 году открылся 29 апреля – эта дата совпадает с началом дачного сезона. Городской «Службой речных переправ» подготовлены 8 самоходных и 5 несамоходных судов. Об этом на очередном оперативном совещании, которое состоялось 16 мая 2017 года в муниципалитете, рассказал директор МБУ «Служба речных переправ» Уфы Сергей Сергеев.

В связи с подъемом уровня воды в реках Уфа и Белая, перевозку пассажиров решено было организовать на неделю раньше официального начала навигации. Так, при достижении уровня воды в реке Белой 6,2 метра была организована перевозка населения по маршруту «Козарез-Нижегородка». По данному маршруту за период весеннего половодья перевезено более 2,5 тысяч человек.

В период навигации учреждением содержатся 6 пассажирских и 1 грузовая паромные переправы. На реке Уфе пассажирские паромные переправы «ДОК-пассажирская», «Сипайлово», «Трамплин», «Дудкино», а также грузовая переправа «ДОК». На реке Белой пассажирские паромные переправы «Чесноковка» и «Козарез». Режим работы данных переправ и расписание движения судов на них оптимизированы под существующий пассажиропоток и потребности горожан.

Речной транспорт сохраняет социальную направленность. Так, стоимость проезда льготных категорий граждан в этом году составит 15 рублей, при использовании Социальных карт Башкортостана - проезд на пароме бесплатный. Для остальных плата составит 25 рублей с пассажира. Также оплату проезда можно осуществить пластиковой картой, при помощи мобильного терминала.

Закрытие сезона навигации в этом году планируется 16 октября, но в зависимости от погодных условий и от судоходной обстановки эта дата может измениться.

16 мая