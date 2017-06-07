В Уфе с приходом лета на улицах города как грибы после дождя появляются торговые палатки

В некоторых торговых точках овощи и фрукты, находчивые бизнесмены продают без документов.

С приходом лета на улицах города как грибы после дождя появляются торговые палатки. И в некоторых торговых точках овощи и фрукты, находчивые бизнесмены продают без документов. В этом убедились участники сегодняшнего рейда - ларьки под открытым небом проверили представители Центра Общественной Безопасности.

Продавцы под открытым небом опасаются внимания и предпочитают сразу переходить к атакующей обороне - то ли оправдываются, то ли обвиняют.

Уличная торговля - сфера с историей. Многие продавцы уже давно стали частью городского ландшафта. Как в известной песне: их крыша - небо голубе, их рабочее место - ящики и коробки.

В основном продают ширпотреб, овощи и фрукты. Однако ни у одной из продавщиц, которых проверяли во время этого рейда, нет ни разрешения на торговлю, ни уж тем более сертификата на продукцию. В пищевой лаборатории эти дары природы никогда не были. Но, по мнению самих продавцов, это вовсе не нужно.

Лотки с домашней продукцией стоят в нескольких метрах от проезжей части. На помидоры, огурцы и продукты питания целый день летит пыль, грязь и выхлопные газы. Да и вообще откуда взялась вся эта продукция тоже большой вопрос.

Быстрая реакция, оперативные сборы и след торговца простыл. Тому, как лихо исчезают уличные торговцы из поля зрения проверяющих, можно только позавидовать.

А на тех, кто не успел скрыться составляют протоколы.

«Выписываем 15-20 протоколов в день, нарушения законодательства Республики Башкортостан, Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях 12.16 статья, которая предусматривает санкции такие для граждан от 500 до 1500 рублей штраф, на должностных лиц от 20 до 40 тысяч, на юридических лиц от 100 тысяч», - рассказывает старший инспектор Центра общественной безопасности Советского района Уфы Азат Шарифуллин.

В столичную Администрацию ежедневно поступают жалобы от горожан: самовольные торговые ряды создают угрозу безопасности дорожного движения, а продавцы часто оставляют мусор после себя.

«У нас красная линия и многие этим пользуются, данные граждане очень мешают прохожим, тем самым загораживают пешеходную зону, также оставляют после себя мусор», - заключил член Административной комиссии Советского района Уфы Айнур Файзуллин.

Незаконной торговлей в Уфе занимаются уже десятки лет. Рейды здесь проводят регулярно, но, как показывает практика, это останавливает произвол только на время. Через несколько часов продавцы вновь возвращаются на свои места - отбивать потерянные деньги и время.

7 июня