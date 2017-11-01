В Уфе сбили двух пешеходов

В Уфе госпитализированы два пешехода, переходившие дорогу в неустановленном месте. Первый случай произошел на 8 километре трассы Уфа-Оренбург. Водитель за рулем десятки наехал на 47-летнего мужчину. В результате наезда пешеход с травмой головы доставлен в больницу.

Еще один наезд произошел напротив остановки общественного транспорта «Некрасова». Пострадала 73-летняя женщина, переходившую дорогу в неустановленном месте. Пенсионерка с тяжелой травмой госпитализирована.

Еще одно ДТП произошло около полуночи на Демском шоссе. 34-летний водитель за рулем автомашины «Хёндай Акцент» наехал на препятствие. В результате ДТП водитель и его пассажир с различными травмами госпитализированы. От прохождения медицинского освидетельствования виновник ДТП отказался. Составлен административный материал, нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.







фото ОГИБДД УМВД России по Уфе

1 ноября