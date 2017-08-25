В Уфе сегодня сразу пять ветеранов Великой Отечественной войны отмечают юбилей

Поздравляют героев родственники, знакомые, друзья и сотрудники столичной администрации. Последние вручают именинникам персональные поздравления президента страны и памятные подарки от города. Одного из защитников Родины навестила и наша съемочная группа. Как дожить до 95 лет, а чувствовать себя на 20 смотрите в следующем сюжете.

В свои 95 Хасан Рахимович шутит как студент. Такое настроение у ветерана не потому что в этот день он отмечает юбилей. Позитивность у мужчины каждую минуту, но в некоторые годы ему было явно не до смеха. В 20-летнем возрасте Хасан Рахимович попал на фронт и с этого момента жизнь перевернулась с ног на голову. Причем отправился юноша на войну по собственному желанию, но "пробиться" в ряды солдатов было непросто.



Вчерашний студент уфимского железнодорожного техникума получил статус защитника Родины. За день беззаботный юноша был вынужден повзрослеть до зрелого мужчины. По-другому и быть не могло. Молоденьким ребятам приходилось совершать отнюдь не детские поступки. Хасан Рахимович рассказал, как сам в составе из троих солдат пытался взять в плен сразу 42 немца.



Немцы оказались безоружными, но даже в таком случае подчинить себе 42 врага троим солдатам не представлялось возможным. На войне нет предсказуемых моментов, делится Хасан Рахимович. Придумывать решения приходилось моментально. В сумасшедшем напряжении мужчина прожил шесть лет. Для него война завершилась только в 1947 году. Когда вся страна праздновала победу, Хасан Рахимович, брал врагов в Праге. А после - еще два года боролся на Украине с бандеровцами. В это время находящиеся в ссылке родственники переживали за родного человека и мечтали о его возвращении.



После войны Хасан Рахимович до 88 лет работал главным бухгалтером на крупнейшем предприятии республики. Активный он и по сей день. Мужчина входит в совет ветеранов 214 стрелковой девизии. Регулярно вместе с коллегами они проводят у школьников уроки мужества и ездит в командировки по всей стране. А еще пенсионер любящий муж, папа и дедушка. Недавно внучатому племяннику мужчина подарил дорогостоящий баян. Теперь Родион с ним не разлучается.



На солидный возраст Хасан Рахимович себя не чувствует. В душе он 20-летний парень. Никакого эликсира долголетия не надо, когда молода душа, считает мужчина. В этом, по его мнению, кроется секрет долгой и счастливой жизни.





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Пользователь: HistoryTVru





25 августа