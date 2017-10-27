В Уфе сегодня утром произошел пожар на продуктовом складе

Загорелась кровля помещения на Индустриальном шоссе, сообщает пресс-служба регионального МЧС. На место пожара было направлено более 30 огнеборцев.

«В 8 часов 23 минуты в оперативно-дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о задымлении склада по улице Индустриальное шоссе города Уфы. На место направлены силы и средства от МЧС в количестве 12 единиц техники и 34 человека личного состава. По прибытию к месту вызова установлено, что происходит задымление в одноэтажном продуктовом складе, в ходе разведки по пожару установлено, что произошло загорание конструкций кровли на площади 100 м2. Погибших и пострадавших нет. В 09 часов 14 минут открытое горение ликвидировано, в 10 часов 48 минут пожар потушен полностью. На месте работают дознаватели, сотрудники испытательной пожарной лаборатории, причина пожара устанавливается», - сообщает представитель Главного управления МЧС России по РБ Елена Мавлютова.