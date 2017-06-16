В Уфе Семья Тавгаловых хотела пристроить своего питомца в добрые руки

Но оказалось, что животное намеревались сдать на опыты, уверяют уфимцы.

8 уколов и 2 капельницы в день - таков итог попытки Ольги Тавгаловой пристроить свою собаку Лялю в добрые руки. Врачи поставили женщине диагноз астма и запретили любые контакты с животными. Поэтому она была вынуждена отдать четвероногого друга, который прожил с ними 9 лет, чужим. Разметила объявление в Интернете, и буквально сразу нашлись желающие. Девушка, представившаяся Женей, забрала собаку почти сразу.

«Я начала звонить ей. Она в первый день трубку взяла. Ой, все хорошо, собака прям в таком замечательном состоянии, гуляет. На следующий день трубку не берет. Сообщение пишу: как Лялька наша, туда-сюда. Я же должна знать, девять лет у нас собака прожила. Она пишет мне в смс: все отлично, варила ей говядину, курицу, мясо. Ну, прям вот слишком сладко. Ну не то что-то», - рассказывает Ольга Тавгалова.

Интуиция не обманула. Семья Тавгаловых провела собственное расследование, и им удалось выяснить, что на самом деле девушку зовут Жанна Тулупова. Оказалось, ее имя хорошо известно в кругу волонтеров и собачников. Статьи, найденные в Интернете, повергли их в шок.

«По статье видно было, что она занимается оптовой торговлей собак. Собирает собак по всему городу, ниже колен. Желательно сучки, стерилизованные. И вот она их сейчас поголовно сдает. Сейчас дошла информация, что они тендер выигрывают. В Ростов-на-Дону, в Стерлитамак, в другие города поставляют собак для опытов на взрывные заводы. Еще бои собак есть, это на травлю собакам», - говорит Инна Тавгалова.

Скандал вокруг Жанны Тулуповой разгорелся еще в 2013 году. Тогда в общей сложности они вместе с компаньоншей собрали по городам республики три десятка собак, вспоминает волонтер Алена Зернаева. По словам нашей собеседницы, у нее тоже забрали двух собак, которых она ранее подобрала на улице и выходила.

«Разговаривала с ними по телефону, абсолютно адекватными женщинами они мне показались. Которые знают, как ухаживать за собаками. Так что абсолютно не вызвало никаких подозрений. Поэтому и отдавала со спокойной душой. Потом уже в июле стали выяснять. Одна наша Татьяна, они ей тоже позвонили, просили собак. Но она почуяла что-то вот не то. И написала номер телефона этих женщин. И тогда уже выяснилось, что тогда они забрали собак не у одной меня, а 30 собак они забрали», - сказала волонтер БФ помощи животным «Доброта» Алена Зернавеа.

Тогда об этом рассказывали многие журналисты, в том числе и мы. Судьба животных так и не установлена. О том, что именно эта самая Жанна забрала у семьи Тавгаловых, сомнений нет. Волонтеры опознали ее по фотографии. Для чего ей нужны и животные и куда они деваются потом? Выяснять у самой Тулуповой нам не удалось. Ее номер оказался недоступным.

В Интернете есть информация, что Жанна тулупова является индивидуальным предпринимателем. В налоговых органах она зарегистрирована, как оптовый продавец живых животных. Так что с юридической точки зрения ее действия считаются правомерными. И вряд ли ее можно привлечь к ответственности.

За неделю, пока Ляля была в «добрых руках» ее здоровье сильно пошатнулось. Восстановление займет много времени. Но все же для собаки и ее хозяев эта история завершилась благополучно. Главное, что удалось ее вернуть живой, считает хозяйка. Чтобы и другие собачники не попались на эту уловку, она теперь обзванивает все объявления «отдам в добрые руки» и предупреждает хозяев, называя номер мобильного, марку и госномера машины Жанны Тулуповой.

16 июня