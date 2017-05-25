В Уфе сгорела фура

Сегодня ночью на парковке одного из торговых центров Уфы горела фура. Фото с места ЧП выложили в группе БашДТП.

По словам очевидцев, грузовик вспыхнул около четырех часов ночи. Моментально пламя распространилось по всему транспортному средству. Люди вызвали пожарных, но кузов машины сгорел дотла.





«По прибытию пожарных на парковочной площадке ТРЦ "Планета" горел грузовой автомобиль "Скания". Угрозы распространения огня не было. Пожар потушен силами уфимского пожарно-спасательного гарнизона. Выезжали два автомобиля техники и восемь человек личного состава. Пострадавших нет», - говорит руководитель пресс-службы ФГКУ "22 ОФПС по РБ" Елена Артемова.

Огонь был потушен через 4 минуты. По факту сообщения проводится проверка. Причина и ущерб устанавливаются.

25 мая