В Уфе сгорела припаркованная "ГАЗель"

Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.



Как видно на кадрах автомобиль полыхает открытым пламенем. А к месту ЧП стягиваются пожарные расчеты. По предварительной версии возгорание началось с моторного отсека, не исключено, что произошло короткое замыкание. О пострадавших или погибших на данный момент информации не поступало. Специалисты в настоящий момент устанавливают сумму ущерба и причину пожара.



А в Дуванском районе республики столкнулись «ДЭУ Нексия» и «ВАЗ» 12-ой модели. Об этом в своем блоге в Инстаграм сообщает главный госавтоинспектор Башкортостана Динар Гильмутдинов. По данным инспекторов ГИБДД автомобили столкнулись на автодороге Бирск – Тастуба - Сатка. Причиной, возможно, стал гололед. Водитель «Нексии» выскочил на полосу встречного движения и протаранил «двенашку». От лобового удара пострадали оба водителя. Женщины с различными травмами были доставлены в больницу. Добавим, что всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 14 ДТП, в которых 15 человек получили травмы.







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3 ноября