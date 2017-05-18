В Уфе сгорело три автомобиля

Обгоревшие останки трех автомобилей обнаружили сегодня утром в своем дворе жители дома номер 12 на Лесном проезде.

Возгорание произошло ночью, около двух . Машины были припаркованы в ряд около подъезда. По предварительной версии загорелся «Рено Логан», но от пламени пострадали и автомобили, которые стояли по обе стороны. Что стало причиной пожара - сейчас выясняют правоохранительные органы.

«14 февраля в 2 часа 45 минут поступило сообщение о возгорании автомобиля по ул. Лесной проезд. По прибытии пожарных подразделений горел автомобиль «Рено Логан» рядом припаркованные ещё два автомобиля марки «Рено Логан» и «Фольцваген джетта. На месте сил и средств было достаточно - это два автомобиля спецтехники и 9 человек личного состава. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются», - рассказала руководитель пресс-службы ФГКУ «22 отряд ФПС по РБ» Елена Артемова.

Пользователи группы «Баш ДТП», где были выложены фотографии, обращают внимание на то, как были припаркованы машины - они почти полностью перекрыли вход в подъезд дома. По мнению подписчиков группы - это происшествие - реакция кого-то из местных жителей на манеру парковки.

Всего же пожарным службам сегодня пришлось тушить в общей сложности шесть автомобилей. Возгорания происходили в разных частях города. Одно из них - на остановке «Отдел кадров УМПО». Видео так же было выложено в группе «Баш ДТП», в комментариях пользователи отмечают, что за все время, пока горел автомобиль, никто из проезжающих мимо автолюбителей не счел необходимым воспользоваться огнетушителем.

14 февраля