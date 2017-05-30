В Уфе шестилетнему Матвею Пуляеву требуется помощь

У него парализована правая часть тела. Без обязательных курсов реабилитации мальчик может разучиться ходить и на всю жизнь быть прикованным к инвалидной коляске.

Слезы на глазах мальчика не от капризного характера. У шестилетнего Матвея парализована правая сторона тела, а каждое движение сопровождается болью. И делать их с каждым днем мальчишке все тяжелее.

Из-за того, что парализована одна сторона мышц работает плохо и поэтому у ребенка формируется сколиоз. Соответственно надо качать косые мышцы тоже.

Ребенку нужно постоянно проходить курсы реабилитации. Иначе Матвею придется всю жизнь передвигаться на инвалидной коляске. Проблемы со здоровьем начались с самого рождения. Как утверждает мать мальчика Елена Пуляева, из-за врачебной ошибки ребенок страдает эпилепсией.

«Хочу сказать то, что конечно важно в жизни женщины родоразрешение. То есть схватки начались в 38 недель. Очень был большой живот, начались схватки, привезли меня в роддом № 3 по месту жительства. Я думала, что будут делать родоразрешение, они меня подняли на УЗИ, сказали, отслойки плаценты нет, кровотечения нет, стали делать уколы останавливать схватки. Через полгода у малыша начались судороги. Как оказалось - это был не самый страшный диагноз. В 1 год и 8 месяцев у Матвея произошло кровоизлияние в головной мозг, и он впал в кому», - говорит мать Матвея Елена Пуляева.

Через полгода у малыша начались судороги. Как оказалось - это был не самый страшный диагноз. В 1 год и 8 месяцев у Матвея произошло кровоизлияние в головной мозг, и он впал в кому.

«Вот получается снимок компьютерной томографии свежий того года. Вот тут на снимках важно вот здесь шунт с правой стороны ,а вот это все , где темное - там просто пустота, там вырезан головной мозг. и за счет этого конечно у него много проблем , у него дизартрия, нарушение речи, в общем эпилепсия. Как бы лечиться постоянно», - продолжает Елена Пуляева.

С тех пор мальчик вынужден постоянно принимать препараты и заниматься лечебной физкультурой. Благодаря процедурам в 5 лет Матвей научился ходить. Один курс реабилитации обходится семье в 111 тысяч рублей. Таких денег у Елены Пуляевой, одной воспитывающей двоих детей, нет. Надежда только на неравнодушных людей.

По словам медиков, Матвей может вылечиться, если не прерывать курсы реабилитации.

«Ребенок до 5 лет вообще не ходил. Данный ребенок вот реабилитация дала. То есть ребенок сейчас разговаривает, он уже ходит, он уже может каким-то образом передвигаться. Сам себя в обиходе, одеваться, раздеваться. То есть это очень большие результаты для такого ребенка. Очень хороший прогноз у этого ребенка», - заключила врач-реаблилитолог Мария Балахонова.

Сейчас Матвей с трудом, но делает шаги самостоятельно. Он мечтает жить, играть и учится в школе, как все дети.

30 мая