В Уфе шестилетней Софии Фокиной требуется помощь

Она страдает серьезным заболеванием: не говорит и не может ходить. Шанс стать здоровой у девочки есть. В кратчайшие сроки необходимо собрать сто тысяч рублей.

Каждый день Светлана Фокина готовит специальные супы для шестилетней дочери Софии. Девочка не может пережевывать пищу, а потому на помощь всегда приходит блендер, не умеет говорить и передвигается только сидя.

Девочка страдает сложным заболеванием - это последствие раннего органического повреждения центральной нервной системы. Во время родов ребёнок получил травму головы.

Со временем родители начали замечать, что ребенок отстаёт в развитии от сверстников. Кроме этого, у нее была врожденная расщелина губы, которую в народе называют «заячьей». В трехлетнем возрасте Софии успешно провели операцию. До пяти лет София только лежала. Лишь после нескольких курсов массажа и реабилитации она научилась передвигаться.

Родные Софии верят, что девочка восстановится полностью. Врачи советуют не прекращать лечение и пройти очередной обязательный курс реабилитации в Детском центре при краевой больнице моряков в городе Харбин в Китае.

«Необходимая сумма 663 тысячи 300 рублей. На сегодняшний день мы собрали 561 тысячу рублей благодаря неравнодушным людям. Планируем дособрать эту сумму и в мае лететь, потому что медлить нельзя ребенка надо лечить и ей уже 6 лет, она большая и чем ребенок старше, тем он тяжелее поддается лечению. Сейчас надо торопиться»,- говорит Светлана Фокина.

Осталось собрать только одну шестую часть суммы - примерно сто тысяч рублей. Но нужны они в кратчайшие сроки - до конца апреля. Неравнодушные люди могут помочь Софии, перечислив средства на карту Сбербанка. Светлана и Виталий Фокины надеются, что их дочь встанет на ноги и у их дочери будет счастливое детство.

14 апреля