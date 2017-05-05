В Уфе школа № 113 будет носить имя Ивана Рыбалко

В честь Героя Советского Союза школе № 113 в Уфе сегодня присвоили имя Ивана Рыбалко и установили бюст фронтовика. Ко Дню Победы в Великой Отечественной Войне в образовательном учреждении организовали открытый урок.

Предметы быта и военная техника. В музее школы № 113 словно переносишься во времена Великой Отечественной Войны. Представленные экспонаты с раскопок в местах боевых действий привезли учащиеся образовательного учреждения.

«Автомат там другой смотришь и вспоминаешь, а на душе, чтобы не повторилось никогда», - говорит ветеран ВОВ Михаил Черников.

На почетной доске музея - портрет героя Советского Союза Ивана Игнатьевича Рыбалко. В 18 лет призванного в армию пулемётчиком. Его имя присвоили школе № 113, где он учился. Здесь же установили бюст фронтовика.

Валентин Вазиев приехал почтить память дяди. Он вспоминает Ивана Рыбалко как отважного человека, который форсировал Днепр.

«У него были боеприпасы на спине, и вот он переплыл все-таки, кое-как вылез на берег, гранатами закидал, и наша воинская часть спокойно могли переплыть, кто на лодках, кто как», - рассказывает племянник Ивана Рыбалко.

К празднованию дня победы на площади школы состоялся торжественный митинг. Учащиеся вспомнили о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной Войне.

Памятник учителям и учащимся школы № 113, павшим в годы войны - своего рода напоминание о подвигах защитников страны. Под плитой земля из городов-героев и капсула с обращением к потомкам 21 века о мире во всем мире.

5 мая