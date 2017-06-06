В Уфе шквалистый ветер повалил 26 деревьев

О последствиях непогоды говорили сегодня на совещании в Администрации города.

Начиная оперативное совещание, Ирек Ялалов подвел итоги непогоды. От порывов шквалистого ветра в Уфе упали 26 деревьев. 6 из них повредили автомобили, 5 - линии электропередачи. К счастью, обошлось без жертв. Избежать тяжелых последствий помогла своевременная вырубка опасных деревьев. Ирек Ялалов отметил, что работу необходимо продолжить, при этом стоит проводить с населением разъяснительные беседы.

«Обычно у нас падало по 400-500 деревьев, это не считая городских лесов. На этот раз гораздо меньше. Эта планомерная работа специалистов зеленого хозяйства, муниципальных структур, районов привела к тому, что у нас количество перестойных, аварийных деревьев резко сократилось, и мы минимизировали угрозы для наших граждан, хотя таких деревьев еще хватает, особенно в кварталах исторической застройки», - сказал глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Тему благоустройства продолжил начальник Управления коммунального хозяйства Администрации Уфы. Владимир Чернов подвел итоги работы Управления за последние 5 лет. Так, в городе с 2012 года созданы 19 новых зон отдыха, 28 отремонтированы. Преобразилась ночная Уфа: модернизировано более 250 километров сетей наружного освещения, установлено 20 тысяч новых светильников, более 20 километров праздничной иллюминации. Особая гордость - цветочное оформление. По этому показателю Уфа лидирует среди соседних милионников, таких как Екатеринбург, Самара, Челябинск и Нижний Новгород.

«На сегодняшний день произведена посадка около 3 миллионов цветов-однолетников и порядка 2 миллионов 100 тыс. тюльпанов и нарциссов, более 4 тыс. кустарников. Выполнена работа по обустройству 207 альпийских горок, порядка 5 тысяч кв.м. цветников, восстановлено более 10 тысяч кв.м. газонов и высажено более 8,6 тысяч саженцев деревьев», - говорит начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы Владимир Чернов.

В завершении оперативки говорили о предстоящем тройном празднике - Дне России, Дне города и Дне рождения Салавата Юлаева. 12 июня праздничные и спортивные мероприятия пройдут во всех районах города.

«По традиции, 12 июня состоятся церемонии возложения цветов памятнику С. Юлаева и Монументу Дружбы. Районные администрации в парках культуры и отдыха на открытых площадках организуют праздничные программы. Это народные Сабантуй, Шежэре Байрамы, концерты творческих коллективов», - заключил начальник Управления по культуре и искусству Администрации Уфы Исламетдин Мамбетов.

Центральной площадкой, по традиции, станет площадь имени Ленина. Праздник начнется в полдень, будет идти весь день и завершится красочным салютом в 11 вечера. Особое внимание в этот день Ирек Ялалов поручил уделить вопросам безопасности. Глава столичной администрации призвал всех ответственных лиц приложить максимальные усилия для комфортного отдыха горожан.

6 июня