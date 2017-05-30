В Уфе снизилась численность безработных

В Уфе с начала текущего года число состоящих на учете безработных снизилось на 5%, составив на 1 мая 5797 человек, снизился и уровень регистрируемой безработицы. Об этом на очередном оперативном совещании, рассказала директор ГКУ Центр занятости населения Уфы Разина Насырова.

Число вакансий на 1 мая 2017 года составило свыше 15 тысяч единиц. В 2017 году это позволило трудоустроить 76,9% граждан, обратившихся в поиске работы.

Положительные изменения на рынке труда во многом обусловлены реализацией Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в 2015 и 2016 годах. Так, за два года в Программе приняли участие 4,7 тыс. работников, находившихся под риском увольнения на 9 предприятиях, 33 предпринимателя получили гранты.

В связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности работников с начала года были уволены свыше 2 тысяч человек, из них 948 человек трудоустроились, 80 назначена трудовая пенсия по старости.

Риском роста безработицы является наличие числа работников, находящихся под угрозой увольнения. Из общего числа уволенных и предполагаемых к увольнению работников наибольшие объемы высвобождения приходятся на образование, государственное управление, транспорт и связь. Среди причин увольнений - реорганизация предприятия или передача на аутсорсинг отдельных обслуживающих функций.

Особое значение в деятельности службы занятости приобретает содействие занятости социально уязвимым группам населения, в первую очередь, инвалидам. Так, согласно данным Пенсионного фонда, в городе Уфе проживают 16 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, из них работают 4 тысячи инвалидов. За прошедший год, при содействии службы занятости, были трудоустроены 320 инвалидов.

«Большую роль в обеспечении занятости инвалидов играет установление квоты для приема их на работу и создания для них рабочих мест, - отметила Разина Насырова. - В Уфе для 576 работодателей сегодня действует квота для обеспечения занятости 2679 инвалидов, в том числе на специальных рабочих местах 348. Приказ об установлении квоты размещен на сайте Минтруда республики».

В 2016 году исполнение квоты составило 2211 человек. Из общего числа предприятий, которым установлена квота, доля муниципальных составила около 60%.

Завершая доклад, Разина Насырова отметила, что в настоящее время отрабатываются новые технологии трудоустройства инвалидов на ряде предприятий Орджоникидзевского района. В филиале по Октябрьскому району оптимизируются отдельные технологические процессы приема граждан. Наработанный опыт предполагается распространить не только на все центры занятости республики, но и в целом Российской Федерации.

В свою очередь Глава Администрации Уфы Ирек Ялалов подчеркнул, что в направлении по трудоустройству инвалидов на работу, муниципальные учреждения должны стать лидерами.

«Собственным примером вы должны показывать малому и среднему бизнесу, а также промышленным предприятиям и иным учреждениям работу в данном направлении», - сказал он, обращаясь к руководителям муниципальных предприятий.

30 мая