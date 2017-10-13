В Уфе сняли на видео наглого водителя

Утренние пробки уже стали привычным явлением на уфимских дорогах. На некоторых участках продолжается ремонт дорожного полотна, что создает дополнительные, но временные трудности. Однако некоторым участникам движения традиционно нужно ехать быстрее всех.

Как видно, на улице Сельской-Богородской образовался затор. Автолюбитель на «Ладе-Калине» решил поступить хитрее и объехать пробку по тротуару. Очевидцы сообщают, что он не единственный, кто поступает подобным образом. В свою очередь, в ГИБДД сообщают, что за подобные нарушения водителям придется выложить из кошелька 2000 рублей.

Видео: БашДТП

13 октября