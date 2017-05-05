В Уфе собрались ветераны Великой Отечественной Войны со всего Башкортостана

Ветераны Великой Отечественной со всей республики собрались сегодня в Уфе. В государственном концертном зале «Башкортостан» состоялось торжественное собрание, посвященное 72 годовщине победы советского народа в войне над фашизмом.

Самые почетные гости - ветераны - приезжают на торжественное собрание намного раньше назначенного часа. В фойе концертного зала - встречи и объятия фронтовых товарищей, поздравления с главным праздником и воспоминания, которые невозможно забыть. Алия Мусина ушла на фронт 20-летней девчонкой, была связисткой. После обучения сразу попала в Сталинград.

«После Сталинграда нас переправили в Архангельск, на северный фронт. Мы там встречали корабли наших союзников и провожали их. Все солдаты нас хвалили: «Советские девчонки лучше всех!», - говорит ветеран Великой Отечественной Войны Алия Мусина.

А Махмут Булатов в 20 лет уже вернулся с войны. На фронт он ушел в 17 лет. Был разведчиком. Прошел Прибалтику, Белоруссию, Польшу. Война для него закончилась в ноябре 45-го в Японии. Сегодня Махмут Мухаммадиевич по-прежнему в строю. Руководит обществом ветеранов Великой Отечественной Советского района столицы, встречается с молодым поколением.



«С молодежью надо работать всегда. Кстати, вот говорят: «Я получил высшее образование». Ну а я считаю, что высшее образование нужно иметь, но еще к высшему образованию нужно хотя бы среднее понимание и начальное воспитание», - сказал председатель общества инвалидов ВОВ Советского района Махмут Булатов.

«9 мая для всех россиян – день национального единения и гордости. Он призывает нас быть достойными наших отцов и дедов, равняться на их мужество, стойкость и стремление побеждать. От имени жителей Башкортостана выражаю вам, дорогие ветераны, глубокую благодарность за то, что вы сделали для нас, для страны, для мира», - заключил глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов.

И сегодня ветераны продолжают служить Родине. Большинству уже за 90, а они продолжают посещать праздники и концерты, посвященные 9 Мая, приходят на уроки патриотизма в школы, делятся своими опытом и мудростью, собственным примером учат нас ценить и любить жизнь.

5 мая