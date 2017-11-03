В Уфе состоялась костюмированная конная эстафета

Джигитовка, конная эстафета и впервые в Уфе костюмированный конкур. Правила которого весьма оригинальны. Задача наездников - не только пройти маршрут, преодолевая заборы и брусья, но и выступить в нарядном костюме наездника.



Необычные соревнования собрали десятки участников из нескольких конно-спортивных клубов и сотни зрителей со всей Уфы. Спортсмены предложили на суд жюри самые оригинальные решения. Вот, например, Полина Вишневская, которая вошла в топ 20 косплеев мира на коне Досторхане, который кстати тоже не отстает от наездницы и выступает и в театре, и в кино.





«Досторхан - это весьма крутой жеребец, очень заслуженный конь, очень резвый и то как мы сейчас пролетели маршрут наверное об этом говорит. Сложно, потому что лошадь нужно прижимать коленями и сделать это стопроцентно не получается, поскольку сами видите, развевается плащ, видимость снижена, нет возможности двигаться как надо, но это эффектно», - рассказывает Полина Вишневская.



Вместо обычного одеяния жокея здесь могли увидеть костюмы, которые свойственны для Хэллоуина. Этому и посвятили мероприятие.





«Здесь интересно все: начиная от красочных костюмов, как вы заметили, также много декораций, которые сделаны своими руками, девочками, тренерами, командная работа была», - говорит Екатерина Лапина.

Все участники получили подарки и ценные призы, но главное - это время, проведенное с пользой.







4 ноября