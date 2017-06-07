В Уфе состоялась церемония награждения номинантов Городской общественной премии «Достояние столицы»

Лучшие жители города получили общественное признание.

В этот вечер на сцену Большого зала Дворца культуры вышли обычные уфимцы - инициативные и созидающие жители нашего города, которые посвятили свою жизнь любимому делу и стремятся внести свой вклад в дальнейшее развитие и процветание Уфы.

Награждают победителей конкурса представители министерств и ведомств Башкортостана, а также представители Общественной палаты республики и заслуженные деятели культуры и искусства.

О старте одиннадцатого конкурса на соискание премии Общественный фонд развития города объявил в конце февраля. Само вручение статуэток по традиции приурочили ко Дню города. В этом году за почетную награду в 8 номинациях боролись 28 человек. Каждый из них представил свои достижения и новые, полезные идеи для развития и роста в разных сферах Уфы и ее жителей.

За 11 лет в конкурсе приняли участие 617 активных жителей Уфы, реализовано более 300 социально значимых проектов, отличительный знак «Достояние столицы» получили 95 человек. Как признаются организаторы мероприятия, именно эти люди делают Уфу краше и личным примером вдохновляют земляков.

Рафаэль Хакимов

7 июня