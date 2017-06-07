В Уфе состоялась встреча главы Орджоникидзевского района с жителями одной из улиц города

Буквально неделю назад, на нашем телеканале прошел прямой эфир мэра столицы Ирека Ялалова. Все обращения были приняты в работу. По одному из таких сегодня состоялась встреча жителей улицы Борисоглебская с главой Администрации Орджоникидзевского района.

Дом под номером 10 по улице Борисоглебская в микрорайоне Черниковка может быть намного лучше, считают местные жители. Их волнует вопрос благоустройства придомовой территории: парковочных мест недостаточно, жалобы есть и к качеству дорожного покрытия.

«Здесь посмотрите у нас здесь стоят машины. Пожарный проезд у нас не проходит по регламенту. Чтобы машина выставила лестницу полностью. Поэтому мы обратились в УЖХ. Составили план и к нам пошли навстречу. В этом году будут расширять парковочные места. Также будут установлены клумбы. И вот соответственно в эту программу вошла детская игровая площадка», - говорит старший по дому ул. Борисоглебская, 10 Максим Шилейко.

Больше всего претензий от местных жителей к агитационной площадке советской постройки, которую уже давно не применяют по назначению. Дети используют сцену как полосу препятствия, а взрослые здесь на виду у подростков по-взрослому отдыхают: по словам местных жителей, зачастую с употреблением алкоголя.

О своих проблемах жители домов по улице Богородская 8 и 10 рассказали главе Уфы Иреку Ялалову, когда он в конце мая в эфире продюсерского центра «Вся Уфа» вел «Прямую линию» с горожанами. По словам местных жителей, с тех пор вопрос благоустройства сдвинулся с мертвой точки.

«Здесь будет благоустройство двора. Собственники обоих домов провели собрание. Очень активные жители. Яма на яме управляющая компания просто не в состоянии провести такой ремонт. Если просто говорить от дерево до дерева будет благоустройство», - говорит заместитель директора ОАО «УЖК Орджоникидзевского района Уфы Ильдар Губайдуллин.

Увидев, как оперативно решаются вопросы, уфимцы решили сообщить и о других волнующих их темах. Об этом рассказали в администрации Орджоникидзевского района столицы.

«Жители задают вопросы по благоустройству двора, по уборке двора есть вопросы. По содержанию подвалов. Есть вопросы по Электричеству, после капитального ремонта электропроводки. Ну и по ремонту крыш, конечно, памятуем о том, что в этом году была выдающаяся снежная зима. Недостаточно быстро убирали с крыши. Были какие- то протечки. Все эти вопросы записали, взяли на контроль», - заключил глава Администрации Орджоникидзевского района Уфы Марат Галиуллин.

По словам представителей администрации района, агитационная площадка во дворе дома по улице Борисоглебская, 10 будет снесена уже через 2-3 дня. А уже к сентябрю нынешнего года планируют закрыть вопрос и с дорожным покрытием и парковочными местами. Для проведения ремонтных работ будет назначен поиск подрядчика.

Рафаэль Хакимов

7 июня